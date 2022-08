Un’incredibile occasione per Simeone: un top club europeo vuole l’ex attaccante della Fiorentina

Continua a vivere sulle montagne russe la carriera di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, che dopo l’esperienza alla Fiorentina sembrava aver perso l’occasione di affermarsi ad alti livelli, è invece in procinto di fare un discreto salto di qualità.

L’ottima stagione con la maglia dell’Hellas Verona ha infatti attirato l’attenzione di tante squadre importanti, tra cui il Napoli che nelle ultime settimane sembrava in pole position. Secondo TMW, invece, il club partenopeo è stato superato dal Borussia Dortmund che già tra giovedì e venerdì sarà in Italia per incontrare l’Hellas Verona. Le parti intavoleranno la trattativa che potrebbe portare Simeone in uno dei migliori club di Germania e d’Europa.