Uno dei gioielli di Gasperini è positivo al Covid. Out contro la Fiorentina?

Pochi minuti fa l’Atalanta, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato l’ennesima positività al Covid. Si tratta dell’esterno Robin Gosens: il numero 8 bergamasco è risultato positivo in giornata ai tamponi effettuati ieri. Si tratterebbe di una positività a bassa carica virale e il calciatore è stato prontamente isolato nel rispetto delle procedure previste dal protocollo sanitario: ovviamente Giampiero Gasperini non lo ha convocato per la sfida di domani contro l’Udinese. Nel pomeriggio il gruppo squadra è stato sottoposto nuovamente ai test molecolari. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Molto probabilmente il tedesco si perderà anche la delicatissima sfida di Champions contro l’Ajax, molto più probabile una sua disponibilità per la sfida della settimana prossima contro la Fiorentina.

