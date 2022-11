Uno scarso minutaggio che gli è costato il Mondiale: il duro prezzo da pagare di Terzic, nonostante più di un segnale positivo

Sarà stata una delusione per Aleksa Terzic non vedere il suo nome nella lista dei convocati della Serbia per il Mondiale. D’altronde l’esterno difensivo della Fiorentina ha trovato poco spazio nello scacchiere di Italiano, o comunque non è mai stato considerato un titolare. Chiuso a sinistra da Biraghi, Terzic è stato utilizzato anche dall’altra parte del campo ma è evidente che tale soluzione non può essere continuativa.

Eppure, quando ne ha avuta l’opportunità, spesso Terzic non ha sfigurato. Anche nell’ultima gara contro la Salernitana è entrato alla grande, con degli sprint e dei cross veramente interessanti. Non è la prima volta che il serbo lascia trasparire dei segnali positivi, eppure sembra che un posto da titolare per lui non possa esserci. Nonostante forse, con i tanti impegni della Fiorentina, vederlo qualche volta in più al posto di Biraghi non sarebbe fantascienza.