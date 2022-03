Uno scatenato Muriel regala a Gasperini la vittoria contro il Leverkusen. Malinovskyi segna e fa una dedica alle vittime del suo paese

Nell’andata della sfida di Europa League contro il Bayern Leverkusen l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a ottenere il risultato di 3-2. Una vittoria sofferta che è arrivata grazie a una rimonta della squadra nerazzurra. Da segnalare anche la bella dedica al cielo dell’ucraino Malinovskyi che si è tolto il lutto dal braccio e l’ha baciato per ricordare le vittime della guerra.

Dopo essere passata in vantaggio dopo una decina di minuti grazie a un bel tiro rasoterra di Charles Aranguiz, che poco prima aveva colpito in palo su punizione, la formazione tedesca ha subito un uno-due dei padroni di casa. Prima Ruslan Malinovskyi ha trovato la rete del pareggio su assist dell’ex viola Luis Muriel e poi lo stesso calciatore ucraino ha regalato il passaggio vincente per il 2-1 del colombiano. Il primo tempo è terminato con un dominio territoriale netto dei bergamaschi che hanno superato in fretta la doccia fredda del gol degli ospiti.

Nella ripresa, un altro assist di Malinovskyi ha permesso ancora a Muriel di trafiggere la porta avversaria con un potente destro. Ad accorciare le distanze, però, ci ha pensato Moussa Diaby con un mancino a fil di palo a battere Juan Musso. Tra 7 giorni il ritorno in Germania.