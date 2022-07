Uno spagnolo per un altro sulla fascia? La Fiorentina guadagnerebbe una decina di reti

Il temporeggiamento del Napoli per Gerard Deulofeu potrebbe riaprire una pista che sembrava ampiamente chiusa, anche per la Fiorentina che un esterno dovrebbe inserirlo in rosa, visto l’addio di Callejon. Lo spagnolo classe ’87 ha offerto davvero pochissimo nei suoi due anni a Firenze mentre quello dell’Udinese ha segnato 13 gol, il suo massimo stagionale in carriera. Certo, Deulofeu non potrebbe essere considerato una seconda linea mentre la Fiorentina di esterni su cui contare ne ha già almeno un paio sulla carta titolari. Senza dimenticare che i friulani per lui vorrebbero sicuramente una cifra sui 13-14 milioni di euro. Innegabile però il guadagno in termini di statistiche sarebbe clamoroso rispetto al suo predecessore.