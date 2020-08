Uno su cui puntare, senza se e senza ma

Inutile girarci intorno, la stagione di Pol Lirola ha deluso le aspettative. Arrivato dal Sassuolo (dove aveva disputato una grande annata mettendo a segno sette assist) per circa tredici milioni, non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore né con Montella e né con Iachini.

Pur non essendosi mai infortunato (ben trentanove le presenze totali), lo spagnolo è parso spesso non all’altezza dell’investimento fatto dalla Fiorentina e spesso e volentieri ha commesso anche errori banali che sono costati punti importanti ai viola.

Detto questo, visti i ventitre anni, il nuovo ruolo da quinto, la stagione travagliata che è stata e il primo anno in una piazza che (giustamente) pretende ed è ambiziosa come quella viola, non si può non continuare a dargli fiducia.

La prossima stagione sarà comunque decisiva, dopo un anno di rodaggio adesso la Fiorentina si aspetta un grande Pol Lirola.