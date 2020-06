Un’obiettivo della Fiorentina rischia un lungo stop

In questo momento all’Allianz Stadium di Monaco è in corso il posticipo di Bundesliga delle 18.30 tra il Bayern, capolista e a pochi punti dal titolo, e il Borussia Monchengladbach, ultimo avversario europeo della Fiorentina che sta cercando di guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions League. In campo per gli ospiti c’era anche l’attaccante classe ’97 Marcus Thuram, sto nasconde del campionato tedesco da qualche settimana nel mirino della Fiorentina.

Il francese questo pomeriggio è però è stato vittima di un infortunio ed è stato obbligato a lasciare il campo dopo pochi minuti. L’attaccante ha infatti subito una botta al piaccio al 5′ minuto del primo tempo. Dopo qualche tentativo di restare sul terreno di gioco Thuram è stato costretto a chiedere il cambio al 10′: l’infortunio è stato più serio del previsto ed ha dovuto lasciare il posto ad Embolo. Nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli esami del caso e valuterà i tempi per la ripresa.