Un’ottima Italia si conferma bestia nera dell’Inghilterra e resta in corsa per le fasi finali della Nations League

Questa sera a San Siro era in programma la sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quinta e penultima giornata di Nations League. Gli Azzurri hanno fornito un’ottima prestazione e alla fine gli sforzi sono stati premiati, grazie al bellissimo gol di Raspadori che ha deciso la partita.

1-0 il risultato finale, con l’Italia vicina anche al raddoppio in almeno un paio di occasioni. Quasi mai pericolosa l’Inghilterra, eccezion fatta per un doppio tiro ben parato da Donnarumma. L’Italia resta dunque in corsa per il primo posto nel girone, che potrebbe conquistare battendo lunedì l’Ungheria che oggi ha avuto la meglio sulla Germania. Già retrocessa invece l’Inghilterra, che anche battendo la Germania nell’ultimo turno non potrebbe raggiungerla.