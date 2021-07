Ursino a FN: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Messias e Simy, ma poi non si è fatta più sentire. Ad oggi c’è solo il Torino”

Nonostante la retrocessione del loro Crotone, Nwanko Simy e Junior Messias si sono messi in luce durante lo scorso campionato di Serie A. Come altre squadre anche la Fiorentina si era interessata a questi due profili, inserendoli nella lista degli obiettivi di mercato. Poi la tempesta Gattuso e il lungo inseguimento a Italiano hanno distolto un po’ lo sguardo dai movimenti in entrata, eccezion fatta per il grande colpo Nico Gonzalez.

Per sapere come stanno le cose oggi, la redazione di Fiorentinanews.com ha dunque contatto il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino: “Messias e Simy hanno manifestato la volontà di rimanere in Serie A, ed è giusto così perché se lo meritano. In Italia di giocatori come loro ce ne sono pochi, se poi qualcuno non se ne accorge è un altro discorso. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a valutare eventuali offerte, ma ad oggi si è mosso concretamente solo il Torino per Messias. La Fiorentina si è fatta viva all’inizio per entrambi, ma poi si è defilata e negli ultimi tempi non ci ha più contattati“.