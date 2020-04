Urzi e la ricerca della Fiorentina: Costo del cartellino e la rivelazione del giocatore

Come avete potuto leggere ieri pomeriggio, l’attaccante esterno del Banfield, Augustin Urzi, ha dichiarato di essere nel mirino di molti club argentini, ma anche europei, citando tra questi anche la Fiorentina. Si tratta di un esterno sinistro, che in Italia, oltre ai viola, è seguito a suo dire anche dalla Roma e dall’Inter.

Il suo cartellino costa intorno ai dieci milioni di euro e l’esterno sinistro compirà 20 anni il prossimo 4 maggio. Per ora però il suo acquisto non è visto come una priorità da parte della Fiorentina.