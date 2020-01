Uva: “Con il potenziale che ha la Fiorentina, potrebbe arrivare ad incassare tra i 25 e i 45 milioni con il nuovo stadio”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sembra avere qualche dubbio adesso sulla costruzione del nuovo stadio. Eppure un impianto moderno per il club viola sarebbe indispensabile sotto tutti gli aspetti. Lo sarebbe per le regole sul fair play finanziario, ma lo sarebbe anche per il bilancio perché permetterebbe di avere nuovi, importanti, introiti da reinvestire per far arrivare alla squadra giocatori sempre più importanti.

Di tutto questo è convinto anche Michele Uva, vice presidente della Uefa e super consulente di Palazzo Vecchio sullo stadio: “Col potenziale che ha la Fiorentina con un nuovo stadio potrebbe arrivare ad un incasso variabile tra i 25 e i 45 milioni di euro solo dall’impianto”. Attualmente ci sono entrate per 7 milioni di euro con il vetusto Franchi: per i gigliati avere una nuova casa vorrebbe dire moltiplicare quegli emolumenti fino a sei volte e mezzo.