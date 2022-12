Vacanze di lusso per tutti i calciatori? Non proprio! Ed ecco che un ex Viola finisce a Gambassi Terme

Non tutti i calciatori amano il lusso sfrenato. C’è anche chi dedica il tempo libero alla cultura e alle tradizioni locali, come Pedro Guilherme, attaccante della nazionale brasiliana. L’ex Fiorentina non si è infatti dimenticato della bellezza del territorio toscano, decidendo di trascorrere parte delle sue vacanze nel Chianti dopo l’eliminazione ai Mondiali.

Come riportato da Firenze Today, l’ex viola ha fatto tappa a Gambassi Terme, presso l’azienda agricola Poggio di Camporbiano: “Già quando giocava alla Fiorentina era venuto a visitarci – racconta Fabio Alberti, titolare dell’azienda -. Dopo l’eliminazione in Qatar mi ha ricontattato e ha chiesto se poteva venire con tutta la famiglia”.

E ancora: “Una curiosità che ci ha svelato è il fatto che lui, dopo l’eliminazione del Brasile, ha tifato Argentina, ma solo perché Messi lo meritava per la fine della carriera. E’ stato piacevole sentirlo dire da un brasiliano. Abbiamo scherzato anche sul fatto che la Fiorentina ha perso parecchi milioni dopo la sua esplosione, avvenuta proprio dopo la sua cessione”.