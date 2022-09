Vagnati: “Abbiamo provato a prolungare il prestito di Mandragora, ma lui ha scelto la Fiorentina. Non abbiamo potuto farci niente”

Parlando del mercato del Torino, il direttore sportivo granata Davide Vagnati è tornato anche sul nuovo acquisto della Fiorentina Rolando Mandragora: “Era un giocatore in prestito, abbiamo cercato di capire con lui e con la Juventus se ci fossero i margini per una permanenza. Mandragora però ha deciso di cambiare, andando a giocare nella Fiorentina. E’ una scelta legittima, va bene così, noi non potevamo farci niente se non accettarla e andare avanti”.