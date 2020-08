Vagnati: “Belotti è innamorato del Torino e ha ancora due anni di contratto. A fine mercato ci incontreremo per il rinnovo”

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato in conferenza stampa anche di Andrea Belotti, ormai da tempo nel mirino della Fiorentina: “Abbiamo parlato col ragazzo a fine campionato, poche settimane fa. Belotti è innamorato della maglia e della città. Non c’è nessun tipo di problema: per me, Andrea può rimanere qui fino al termine della carriera. Lo stimo per l’atteggiamento che ha ogni giorno, è un esempio per tutti. Ha ancora due anni di contratto, non abbiamo esigenza di incontrarci. Pensiamo soltanto al nuovo progetto, vogliamo creare un gruppo duraturo e stiamo cercando di focalizzarci su questo. Finito il mercato, potremo parlare con Belotti per il rinnovo: e c’è un portone aperto”.

0 0 vote Article Rating