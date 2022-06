Vagnati: “Belotti sta valutando altre proposte, mentre per Joao Pedro ancora non ci sono i presupposti per una trattativa”

Il ds del Torino Davide Vagnati ha commentato a Sky Sport lo stand-by nella trattativa del rinnovo con i granata del centravanti Andrea Belotti e della trattativa per l’attaccante Joao Pedro del Cagliari, giocatori tutti e due seguiti dalla Fiorentina per rimpolpare il reparto offensivo: “Con Belotti in qualsiasi modo andrà a finire è stato o sarà qualcosa di straordinario. Andrea sta legittimamente valutando cose diverse. Per rispetto di tutti dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione, aspettando la sua scelta”.

E poi ha dichiarato: “Joao Pedro? Abbiamo fatto due chiacchiere con il Cagliari ma non ci sono i presupposti, è ancora molto presto. Ognuno cerca di fare il massimo e non ci sono ancora le condizioni giuste”.