Valcareggi: “Alla Fiorentina ho detto di stare attenta alla vicenda Antognoni. Ha il diritto di rimanere, deve fare il vice presidente”

A TMW Radio ha parlato il procuratore Furio Valcareggi, parlando di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Gattuso ci ha messo nei guai. Italiano è ok ma siamo arrivati lunghi sulla vicenda allenatore. A Firenze piace e può portare bei giocatori, sarà un bel test per lui. Alla Fiorentina ho detto di gestire bene la vicenda Antognoni perché gli si potrebbe ritorcere contro. Ha il diritto di stare alla Fiorentina, deve fare il vice-presidente. La società deve riconfermarlo, con qualsiasi ruolo”.