Valcareggi: “Avete mai visto un giocatore in fila, a fare le code e rispettare i tempi? Anche se il calcio ha sempre suscitato invidie…”

A Lady Radio, il procuratore Furio Valcareggi si è espresso così sul momento attuale, criticando aspramente il mondo del pallone: “Il calcio ha sempre suscitato delle invidie, ma è un dato di fatto che anche senza il virus ci fossero già dei privilegi per chi appartiene a questo mondo. Avete mai visto un giocatore in fila, a fare le code e stare a rispettare i tempi di attesa? Ora la data più importante è quella di inizio del prossimo campionato, che deve essere entro la fine di agosto. Magari metà settembre, ma non oltre”.