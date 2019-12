Valcareggi: “Chi meglio di Zaza per l’attacco viola? Va preso subito. La Fiorentina ha pareggiato con l’Inter perchè i nerazzurri non erano al 100%”

Il procuratore Furio Valcareggi a Lady Radio ha trattato vari temi di attualità Fiorentina: “Con l’Inter Boateng è stato un po’ più utile del solito. Zaza è un centravanti che andrebbe preso subito. Chi meglio di lui?! Il gol di Vlahovic? Handanovic è stato battuto perché a Vlahovic si è alzato il pallone all’ultimo. E’ evidente che l’Inter non ha giocato al 100%, sennò avrebbe battuto la Fiorentina. E’ evidente che anche la Roma è più forte della squadra di Montella. Speriamo che anche loro non siano al massimo. Mercato? Florenzi e Ibrahimovic non verranno a Firenze. Mandzukic non verrà a Firenze, è un capitolo chiuso. Lui ha altre chance”.