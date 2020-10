Valcareggi: “Chiesa è uno da Juventus. Firenze è in subbuglio per le rate ma non so perché. Dzeko e Milik? Non vengono alla Fiorentina”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato del passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: “Firenze è in subbuglio ma non so spiegarmi il perché. Se oggi il mondo non rateizzasse non ci sarebbero tv, auto, telefoni. I soldi che la Fiorentina prende dalla Juve da sono spendibili da domani. Chiesa è uno dei migliori tornanti d’Europa, dov’è il problema alla Juve? Le sue prestazioni dovranno essere sufficienti, ma lui è da Juventus. Pirlo ha le idee chiare, senza il suo consenso, Chiesa non sarebbe arrivato a Torino. Milik o Dzeko? A Firenze non arrivano. Fra i prendibili ci sono Lasagna, Inglese… tutti calciatori come quelli che la Fiorentina ha già”.

