Valcareggi: “Chiesa-Fiorentina siglata una pace armata, il suo destino è andare a vincere altrove. Finché c’è stato Montella, il rapporto era pessimo”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto all’interno di CasaViola, è stato chiamato in causa su alcuni temi: “La Fiorentina ha già fatto un buon mercato – ha detto Valcareggi – con Chiesa, finché c’è stato Montella, il rapporto era pessimo. Andato via Montella il ragazzo s’è svegliato. Commisso ha parlato con lui e con il padre a Firenze e gli sono state garantite prestazioni convincenti. E’ stata in pratica firmata una pace armata: io ti do il massimo ma a fine stagione il mio destino è un altro, devo andare a guadagnare di più e a vincere. Quando mi chiedono se riconfermerei Iachini io dico al cento per cento sì. Perché quando un allenatore viene confermato vuol dire che ha fatto bene in campo. Allenatori in giro ce ne sono ma c’è poco movimento, le società tendono a confermare chi già c’è e i soldi li spendono per i calciatori”.