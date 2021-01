Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, è intervenuto su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Ai giocatori di Prandelli avrei dato 8 a tutti per la partita contro il Napoli perché per fare così male bisogna essere davvero bravi. Kokorin? Lo scorso inverno dissi che Cutrone era il miglior acquisto. Dico che il centravanti straniero mi sta bene, le caratteristiche sono simili a Vlahovic: prendiamolo subito, mi va bene e mi fido. Si dice di voler cambiare il direttore sportivo, ma sbagliano tutti: la colpa di questa situazione è dei giocatori, che arrivano a Firenze pieni di entusiasmo e poi si spengono. Sto leggendo che Prandelli sia diventato bollito, mi sembra di sognare: abbiamo avuto la fortuna che ha accettato la chiamata di Commisso, venendo qua per sei mesi perché ama Firenze. Come può influire nelle prestazioni tipo quella di Napoli? I colpevoli sono i calciatori, è evidente”.