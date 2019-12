Valcareggi: “Corvino aveva già venduto Chiesa alla Juventus, il suo rapporto con Firenze…”

Il procuratore ed esperto Furio Valcareggi è intervenuto su Radio Sportiva parlando del futuro di Federico Chiesa: “A mio avviso doveva andare via a giugno, Corvino l’aveva già venduto alla Juventus per 80 milioni di euro più bonus. Quello di oggi non è lui, non ha un grandissimo clima attorno. Dopo la chiacchierata tra il padre Enrico Chiesa e Commisso è stata stabilita una tregua armata, ma il suo rapporto con Firenze se non finirà a gennaio, terminerà sicuramente a giugno.

E sulla possibilità di Ibrahimovic a Firenze: “Lo sogno a Firenze ma non verrà mai”.