Valcareggi: “Credo che la Fiorentina potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Venderei Pulgar che l’ho visto con l’occhio spento ed ha tanto mercato”

Calciomercato ma non solo. A Lady Radio ha parlato così il Procuratore Furio Valcareggi: “Credo che la Fiorentina potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Io cederei Pulgar: l’ho visto un po’ con l’occhio spento quando è entrato. Il cileno non è subentrato con la giusta cattiveria. Ha tanto mercato e lo venderei. Vlahovic? Sono d’accordo con Freitas. E’ da quando è iniziato il campionato che lo volevo titolare, è una punta che segna e deve giocare tutte le domeniche. Ribery? Per la combinazione per il gol di Vlahovic, il francese ha avuto una tempistica incredibile. Un tempo da formula uno”.

