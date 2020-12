Valcareggi: “Da quando Ceccherini è a Verona sembra un giocatore. Pezzella è il capitano dei sordomuti”

A Lady Radio è intervenuto il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi per parlare della squadra viola. Queste le sue parole: “Sono arrabbiato con Ceccherini perchè da quando è a Verona sembra un calciatore vero, a Firenze no. Fosse per me Ribery sarebbe sempre in campo, è un giocatore che può cambiare le partite e dare qualcosa in più a questa Fiorentina. Lo spogliatoio è in mano a un capitano che si è visto recapitare la fascia in un periodo molto particolare. Pezzella attualmente mi sembra il capitano dei sordomuti, perchè sembra che non parli e non dica niente”.

0 0 vote Article Rating