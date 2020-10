Valcareggi: “Fascia di capitano? Macchè Ribery, va data a Castrovilli. Contro lo Spezia Callejon sarà subito titolare”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio: “Fascia di capitano? Secondo me non dovrebbe indossarla Ribery, bensì Castrovilli. Gli va data subito, perché è un ragazzo che è partito dal settore giovanile viola ed è arrivato in prima squadra. Il ruolo di capitano gli spetta di diritto. Ribery sicuramente è il capitano ad honorem della Fiorentina, ma la fascia come simbolo fisico va data a Castrovilli. Callejon? Mi dicono che sta benissimo e che è già pronto per dare il suo contributo alla squadra. A Cesena contro lo Spezia giocherà titolare”.

