Valcareggi: “In tanti dovrebbero chiedere scusa ai vertici viola. Pradè è stato sverniciato e dato per bollito, ma la struttura della squadra è quella dello scorso anno”

Il procuratore Furio Valcareggi, ha parlato così alla trasmissione A Tutto Gol, in onda su Toscana Tv: “Ho sempre sostenuto questa squadra, in tanti dovrebbero chiedere scusa ai vertici viola, da Barone a Pradè. Il Direttore Sportivo della Fiorentina è stato sverniciato e dato per bollito. Su Callejon c’era il penale su ciò che è stato detto. L’allenatore incide, ma la struttura della squadra è quella dello scorso anno.

Poi su Vlahovic ha aggiunto: “Per me è sempre stato un grandissimo centravanti. Ad Antognoni dicevo di farlo giocare al posto di Kouame. Sul serbo, il merito è di Prandelli“.