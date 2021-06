Valcareggi: “Mi fido moltissimo di Pradè e anche Antognoni è ascoltato all’interno della società”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato così a Toscana Tv: “Io mi fido moltissimo di Pradè. Lo conosco da quando era a Teramo e conosco la sua escalation. A Roma tra l’altro ha fatto benissimo. Mi fido anche di Giancarlo Antognoni perché è ascoltato. Credo che se saranno prese delle decisioni collegiali, la Fiorentina è in mano a uomini di calcio. Poi si può far bene come si può sbagliare”.