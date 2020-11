Valcareggi: “Ma come fanno a chiedere a Prandelli e Mazzarri di fare da traghettatori?”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, nel commentare le indiscrezioni sui possibili successori di Iachini, ha detto a Lady Radio: “Come è possibile chiedere a Prandelli e Mazzarri di fare da traghettatori? Prendiamo Cesare, ha fatto benissimo a Firenze, è stato vice campione d’Europa con la Nazionale, ma altro che sei mesi. Come minimo devi proporgli tre anni di contratto. Mazzarri è stato in grandi squadre anche lui non ti ci viene per sei mesi”.

