Valcareggi: “Molti dovrebbero chiedere scusa a Prandelli. La sua stanchezza deriva dal dispiacere per aver sentito commenti incredibili”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, intervenuto a Lady Radio, ha preso le parti di Cesare Prandelli nella sua disamina del momento dei viola: “Molti dovrebbero chiedere scusa a Cesare. “Bollito”, “inadeguato”, sono stati utilizzati termini incredibili nei suoi confronti”.

Intanto Prandelli ha detto di essere stanco: “La sua stanchezza – continua Valcareggi – deriva dal dispiacere che sta provando per i commenti che sono stati espressi su di lui anche da addetti ai lavori, ex calciatori. Ma come fa a retrocedere una squadra così? La nostra è una formazione che va capita e Prandelli l’ha fatto”.