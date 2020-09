Valcareggi: “Piatek alla Fiorentina? Mi tengo Vlahovic. Ecco i ruoli da rinforzare”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina a Lady Radio: “Rinforzi in attacco? Gli attaccanti che la Fiorentina può permettersi di andare a comprare sul mercato sono peggiori di quelli che attualmente si trovano nella rosa di Iachini. A queste condizioni mi tengo quelli che ho. Ritengo Vlahovic superiore a Piatek. Piuttosto rinforzerei altri reparti: per il centrocampo andrei su Torreira e ritengo che ci sia bisogno anche di un esterno mancini perché Biraghi non mi piace per niente”.

