Valcareggi: “Ribery alla Sampdoria? Che stimoli può avere? Il club adatto a lui era la Fiorentina. O torna in Francia o Germania, altrimenti meglio smettere”

Furio Valcareggi, noto agente di mercato oltre che grande tifoso viola, ha parlato a TMW Radio, a proposito della possibilità che Ribery possa accasarsi alla Sampdoria dopo il divorzio con la Fiorentina:

“Ribery alla Sampdoria? Il club adatto a lui era la Fiorentina, se lo teneva. Una carriera così gloriosa, la Fiorentina non lo tiene e rimane in Italia? Non lo trovo all’altezza del suo rango. Alla Samp non deve far vedere nulla. O torna in Francia o Germania, altrimenti basta. Che stimoli può dargli la Samp? Meglio smettere a questo punto”.