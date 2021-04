Il futuro della panchina della Fiorentina è ancora incerto e nebuloso. Intanto il noto procuratore fiorentino Furio Valcareggi è intervenuto a Radio Kiss Kiss parlando del possibile incontro Fiorentina-Sarri dicendo: ” A Firenze si disse sui giornali che la dirigenza della Fiorentina era andata a casa di Maurizio, so per certo che non è vero. Ritorno a Napoli? Non so”.

Vedremo che ne sarà, sicuramente il totoallenatore imperversa. Eccome.