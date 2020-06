Valcareggi: “Vlahovic e Castrovilli non si muovono. Chiesa? E’ già venduto, ecco dove andrà”

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato a TMW Radio: “Vlahovic e Castrovilli rimangono a Firenze. I Della Valle avrebbero venduto Chiesa per 80 milioni più bonus, gli americani invece lo hanno voluto trattenere. Lo scorso anno hanno sancito una pace armata, ma a fine campionato ci sarà un divorzio consensuale. Andrà alla Juve, all’Inter o al Manchester United, per una cifra importante. La Juve è in vantaggio ma occhio a Conte che quando si impunta su un giocatore, alla fine lo prende”.

