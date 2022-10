Valeri stoppato: L’arbitro paga lo scempio in Fiorentina-Inter

Tra gli arbitri designati per la prossima giornata di campionato, non c’è il nome di Paolo Valeri. Il direttore di gara paga con uno stop le nefandezze fatte durante Fiorentina-Inter, andata in scena sabato scorso.

In particolare, l’errore più grande commesso dall’arbitro è il non aver espulso Dimarco per l’entrataccia su Bonaventura. A maggior ragione dopo aver rivisto l’episodio al monitor, al rallentatore.

La Fiorentina si è lamentata anche per la mancata concessione di un fallo a centrocampo per una trattenuta e una spinta di Dzeko su Milenkovic, proprio nell’azione dalla quale è nato il 4-3 definitivo per i nerazzurri.