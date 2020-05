Vandali e ladri da quarantena: Non si fermano i tentativi di furto alle società di calcio fiorentine

Vandali e ladri sempre in azione, anche in queste serate che restano da quarantena con la movida ancora azzerata. Un po’ di tempo fa vi abbiamo raccontato come la Laurenziana sia stata presa di mira: al termine un vero e proprio raid vandalico con furto e danni ai locali del club.

Lo scorso fine settimana, altra gentaglia in azione, stavolta in un’altra società di calcio fiorentina, ovvero il DLF. Questa volta però i malviventi non hanno potuto portare a compimento la propria opera perché è scattato l’allarme collegato alla centrale operativa e prontamente sono intervenute le forze dell’ordine.