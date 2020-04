Raid vandalico notturno nella sede di una società di calcio fiorentina. Furto, danni ed escrementi lasciati per terra

In piena quarantena per il coronavirus, qualcuno ha pensato bene di approfittarsi della situazione per attuare un vero e proprio raid vandalico all’interno della sede e dei locali della Laurenziana, storica società calcistica fiorentina.

Portato via un pulmino del club, due pc, qualche spicciolo e anche qualche liquore del bar. Ma non solo, danneggiati i locali ed anche lo spregio di lasciare escrementi per terra all’interno del magazzino.

Un atto riprovevole ed incredibile allo stesso tempo.