Vannucci: “La terza maglia di quest’anno è l’ennesima iniziativa per ricordare la storia della Fiorentina”

Questo pomeriggio l’assessore a Sanità e Welfare del Comune di Firenze Andrea Vannucci è intervenuto a Radio Bruno per commentare la terza maglia della Fiorentina per la stagione 2020/2021, uscita quest’oggi sui canali social della società viola. Queste le sue parole: “La terza maglia rossa di questo’ anno mi piace. Il fatto che sia in memoria della Firenze Repubblicana è stata una bellissima iniziativa da parte della società viola che anche se straniera da la dimostrazione di tener conto della storia della società. Questo tipo di citazioni penso facciano parte di una strategia, o per meglio dire volontà, per ricordare la storia della nostra città. Soprattutto dopo quanto visto negli anni scorsi con le maglie dedicate ai quattro colori del calcio storico. Mi auguro che con quella maglia arrivino anche dei discreti risultati, che ovviamente è quello che i tifosi si aspettano da un po’ di tempo”.

