Vanzina: “Roma a Firenze tutt’altro che guascona, è la Fiorentina che deve vincere a tutti i costi. La nostra testa è altrove…”

Nel mondo del cinema si trovano molti tifosi della Fiorentina…e anche della Roma. Uno di questi è sicuramente il regista Enrico Vanzina, che a La Nazione ha dichiarato sul match di stasera: “La Roma verrà a Firenze per non perdere. Per limitare danni e problemi. La squadra di Mou non sarà… guascona”.

E ancora: “E’ la Fiorentina che deve vincere a tutti i costi. I viola sanno che solo con una vittoria possono guadagnare l’Europa, mentre alla Roma basterà non perdere. Anche perché, la nostra testa è altrove…Alla finale della Conference”.