Ve la ricordate la meteora Dabro? Ecco il perchè del suo flop: “Ho preso la Mononucleosi a Firenze”

Tra le tante meteore viola c’è anche Marko Dabro, attaccante acquistato dalla Fiorentina dal Cibalia nel 2013 in prestito e poi restituito ai croati a fine 2016. Una spesa costata 800 mila euro alla Fiorentina con il giocatore che non è mai sbocciato. Oggi Dabro ha 23 anni e gioca in Serie B Croata. A gol.dnevnik.hr ha detto su Firenze: ” Da bambino ero sotto un pesante fardello di aspettative, la pressione era enorme. Sono andato in Italia e lì mi sono ammalato. Ho preso mononucleosi. Questo mi ha fatto tornare indietro molto. Mi ci è voluto un po ‘per tornare e per sistemare la mia testa. Adesso mi sento benissimo fisicamente e credo di essere maturato. A Bijelo Brdo ho finalmente avuto una vera possibilità”

0 0 vote Article Rating