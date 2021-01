Ve lo ricordate Bruno Gaspar? La sua avventura in Portogallo sembra essere al capolinea

Secondo quanto riportato da O Jogo, l’ex esterno della Fiorentina Bruno Gaspar sta trattando la risoluzione del contratto con lo Sporting Lisbona nonostante manchino ancora due anni e mezzo al termine del suo accordo con i portoghesi. Il giocatore, pagato dai portoghesi quasi 4,8 milioni di euro con i bonus con un accordo da 1,4 milioni di euro, non rientra nei piani del club che però non sono sicuri di volerlo lasciare a titolo gratuito visto il potenziale valore del suo cartellino. A Firenze in pochi si ricordano di lui, vista l’unica stagione (2017-2018) in cui non ha di fatto inciso nelle sorti della stagione viola. Curiosità è che su di lui lo Sporting Lisbona aveva messo una clausola rescissoria di addirittura 60 milioni. Adesso i portoghesi primeggiano nella Primeira Liga e probabilmente il destino del giocatore classe 93′ sarà lontano dal club biancoverde.

0 0 vote Article Rating