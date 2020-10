Ve lo ricordate Diamanti? Il sinistro dell’ex Fiorentina non smette di sorprendere

Ve lo ricordate Alessandro Diamanti? Il centrocampista pratese che indossò anche la maglia della Fiorentina per sei mesi nella stagione 2014/2015? Ormai dall’anno scorso si è trasferito a Melbourne, dove adesso veste la maglia del Western United, squadra che milita nel campionato australiano. Di lui ci si ricorda per il suo sinistro magico, della sua tecnica fuori dalla norma, dote che gli consentì di conquistarsi anche una maglia in Nazionale, con Prandelli che lo chiamò per la spedizione dell’Europeo del 2012. Ancora sui campi di calcio a trentasette anni, dispensa giocate come questa di seguito.

0 0 vote Article Rating