Ve lo ricordate Edimilson Fernandes. La Fiorentina potrebbe ritrovarselo di nuovo davanti…come avversario

Con Kevin Strootman verso Cagliari, il Genoa sonda il mercato alla ricerca del sostituto del centrocampista olandese. Il profilo prescelto potrebbe essere quello di un ex Fiorentina.

La pista che affiora nelle ultime ore infatti porterebbe al nazionale svizzero, impegnato in questi giorni nell’Europeo, Edimilson Fernandes.

Regista ben strutturato fisicamente, che all’occorrenza può agire anche da mezzala, Fernandes ha vestito la maglia viola nella stagione 2018-19. Non indimenticabile la sua esperienza in riva all’Arno, nella quale ha collezionato in totale 29 gare, trovando anche la via della rete in due occasioni. La notizia la riporta calciomercato.com.