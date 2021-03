Ve lo ricordate Sanchez? Ritorna a giocare… in Inghilterra

E voi ve lo ricordate Carlos Sanchez? Il colombiano arrivò alla Fiorentina nell’agosto 2016. Per lui 40 partite e due gol in due stagioni dove, di certo, non è rimasto nel cuore dei tifosi. Dopo esser stato svincolato, al termine del contratto dal West Ham, il centrocampista riparte dal Watford. Una ripartenza per il giocatore riccioluto dopo alcuni mesi di stop forzato poichè senza contratto.

✍️ We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6. Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX — Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) March 4, 2021