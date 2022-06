Vecchi: “Pinamonti ha bisogno di uno step in una realtà come la Fiorentina. E’ maturato ed è da lotta per le coppe europee”

Di Andrea Pinamonti, obiettivo anche della Fiorentina per l’attacco, ha parlato a Radio Bruno il suo ex allenatore Stefano Vecchi:

“Sembra un giocatore già in piazza da tanto tempo, pur essendo molto giovane perché ha bruciato le tappe. Si confronta già con campionati e avversari importanti da qualche anno, sarei contentissimo se facesse un ulteriore step. Ha delle potenzialità enormi, è sempre stato il ’99 simbolo in Italia a livello di attaccanti: per la sua carriera ha bisogno di uno scalino in più. Riuscire a imporsi in una squadra importante come la Fiorentina sarebbe importante per lui.

E’ un ragazzo eccezionale, professionista serio, un lavoratore e con famiglia ottima. Non si sbaglia niente sotto questo punto di vista ma anche come giocatore. Uno che arriva a 23 anni a fare tanti gol in Serie A bisogna solo metterlo nelle condizioni di proseguire, magari in una realtà un po’ più competitiva. Di quell’annata mi vengono in mente Bastoni, Zaniolo ma anche Donnarumma, ce ne sono tanti di giocatori bravi ma bisogna che giochino in piazze importante e Firenze lo è. Se Pinamonti dovesse venire alla Fiorentina e imporsi farebbe il bene anche del calcio italiano. Quest’anno ha dimostrato anche a livello caratteriale, ha fatto un salto di qualità.

Spazio per lui in viola? A Firenze hanno fatto giocare Vlahovic quindi non è questione di età, Italiano e chi prima di lui hanno fatto vedere che se uno è forte poi lo spazio ce l’ha. Pinamonti ha dimostrato di essere pronto per confrontarsi ad un livello di lotta per le coppe europee”.