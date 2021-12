Vecino ai saluti con i campioni d’Italia. Ecco le opzioni sul futuro dell’ex Fiorentina tra Serie A e non solo

L’avventura di Matias Vicino con la maglia dell’Inter sembra esser arrivata al capolinea. L’ufficialità è attesa nelle prossime settimane. Il centrocampista ex Fiorentina è sbarcato in nerazzurro nell’agosto 2017 dopo appunto due stagioni in viola. Nelle ultime stagioni l’uruguaiano, complice anche il grave infortunio al ginocchio, è scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie prima di Conte e poi di Inzaghi.

Adesso gli scenari per il suo futuro appaiono abbastanza chiari. Come riporta calciomercato.com a gennaio, a sei mesi dalla fine del suo contratto, Vecino andrà via per tornare a sentirsi protagonista. Su di lui nelle ultime settimane si è mosso concretamente il Genoa, un’opzione che al momento non considera intrigante, mentre le piste che portano a Torino e Napoli, che la scorsa estate avevano manifestato interesse, si sono raffreddate. Ecco perché prende quota l’ipotesi di un trasferimento all’estero. In Spagna piace al Betis Siviglia, ma il suo agente valuta anche proposte da Bundesliga e Premier League. Marotta è pronto a lasciarlo partire, a patto che le condizioni d’uscita siano un vantaggio anche per il club.