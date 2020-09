Vecino potrebbe lasciare l’Inter come Borja Valero, ma con un’altra destinazione: per l’ex Fiorentina accordo vicino con una big italiana

Matias Vecino andò all’Inter insieme a Borja Valero, nell’estate del 2017. E oggi, potrebbero anche lasciarla a braccetto. Lo spagnolo è tornato alla Fiorentina, mentre Vecino è pronto a volare dalla parte opposta dell’Italia. Secondo calciomercato.it, l’Inter avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo solo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Nuova avventura alle porte dunque per Vecino, pronto a rilanciarsi in una nuova piazza dopo quella nerazzurra.

