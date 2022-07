Vecino ritrova Sarri: l’ex Fiorentina è pronto per la sua nuova avventura nella capitale

E’ stato uno dei giocatori più importanti, anche se giocava spesso “nell’ombra”, della Fiorentina di Paulo Sousa. I tifosi viola se lo ricorderanno benissimo anche per quella doppietta segnata all’Inter, che poi sarà la sua futura squadra, in quella mirabolante vittoria per 5-4 del 2017 che vide anche la firma di Astori. Matias Vecino sta di nuovo per cambiare maglia.

La Lazio adesso è pronta ad accogliere il centrocampista uruguaiano che, insieme al suo entourage, sta definendo in questi giorni l’arrivo alla corte di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano se lo ritroverà in rosa dopo averlo allenato con successo all’Empoli. Vecino si era svincolato dall’Inter e firmerà dopo il fine settimana un triennale che lo legherà alla Lazio per 2 milioni a stagione.