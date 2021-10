Vedere giocare Callejon mette tristezza. Biraghi? Lazzari gli sfugge da ogni parte…fin dai tempi della Spal

Il problema della Fiorentina non è aver preso un gol. Contro la Lazio ci sta. Il problema è non essere riusciti a fare un solo tiro in porta. Se il motto è “difendere bene e attaccare benissimo” si può perdere 3 a 2, 4 a 3, 5 a 4, non 1 a 0.

E in panchina non c’è neanche un attaccante per provare qualcosa di alternativo. Ma questo lo si sa dall’inizio del campionato.

Biraghi – 4,5 – Lazzari gli sfugge da ogni parte: è dai tempi della Spal che il duello (perdente) si ripete. Cross da dimenticare (e anche questa non è una novità).

Castrovilli – 4 – Con Gonzalez fuori toccherebbe a lui portare un pizzico di imprevedibilità: missione fallita.

Callejon – 4 – Solito tran tran di retropassaggi, vederlo giocare mette tristezza.

