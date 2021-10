Vedere Saponara e Sottil insieme è utopia? Il grande dubbio di Italiano in mancanza di Nico Gonzalez

L’assenza di Nico Gonzalez senz’altro peserà molto stasera. Le alternative per Italiano non sono tantissime, ma nell’immaginare la formazione che affronterà la Lazio resta comunque un dubbio per quanto riguarda il reparto offensivo.

O forse più una speranza, quella di vedere Saponara e Sottil insieme a Vlahovic a formare il tridente d’attacco. Ergo, seconda panchina consecutiva per Callejon che in questo inizio di campionato proprio non ha entusiasmato i tifosi viola. Il ballottaggio sembra comunque destinato a coinvolgere lo spagnolo e Sottil dato che Saponara, per quanto quella di stasera sia una partita molto diversa, merita di essere premiato dopo la prestazione contro il Cagliari.

Certo Sottil ha peccato, e spesso pecca ancora di inesperienza e ingenuità, ma i suoi strappi in velocità se ben assistiti potrebbero far comodo all’Olimpico. Dall’altra parte Callejon rischia di trovarsi in difficoltà contro l’arcigna difesa laziale, eppure ad oggi sembra essere in vantaggio sul compagno più giovane. Vedremo se Italiano, finora grande estimatore dell’ex Napoli, ci sorprenderà.