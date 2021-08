“Vedere Vlahovic testimonial delle maglie è un ulteriore segnale della volontà della Fiorentina di trattenerlo. Giglio alabardato? Vi spiego”

Il direttore generale della Fiorentina dal 1980 al 1985, Tito Corsi, ha parlato al Corriere Fiorentino del ritorno al giglio alabardato.

Queste le sue parole: “Firenze è tradizionalista e togliere dalla Fiorentina il giglio classico simbolo anche della città fu visto come un affronto. Quelle maglie con il giglio alabardato in un grande cerchio centrale, come era all’inizio, furono studiate per far sentire i giocatori come dentro un’armatura così che si sentissero più forti”.

Prosegue così Corsi: “Ho sentito dire da mister Vincenzo Italiano, che ritengo un tecnico dalle notevoli capacità, che la squadra ha dei valori e che ha visto in tutti grande disponibilità nei ragazzi. Vedere Vlahovic testimonial delle maglie credo poi che sia un ulteriore segnale della volontà della società di trattenere il giocatore”.